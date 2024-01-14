"ترامب" الخيار الأفضل لـ 48% من الجمهوريين في "أيوا" للترشح لانتخابات الرئاسة

أظهر استطلاع نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم (الأحد)، حصول الرئيس السابق دونالد ترامب على 48% من أصوات الحزب الجمهوري في ولاية أيوا للترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024، تلته حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي بنسبة 20%، فيما جاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 16%.