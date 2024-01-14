"ترامب" الخيار الأفضل لـ 48% من الجمهوريين في "أيوا" للترشح لانتخابات الرئاسة

أظهر استطلاع نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم (الأحد)، حصول الرئيس السابق دونالد ترامب على 48% من أصوات الحزب الجمهوري في ولاية أيوا للترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2024، تلته حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي بنسبة 20%، فيما جاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 16%.
وتعكس نتائج الاستطلاع الذي أجرته "آن سيلزر"، فوز "ترامب" بأعلى نسبة تصويت في التجمع الحزبي للحزب الجمهوري في ولاية أيوا على الإطلاق.
وبيّنت "سي إن إن" أن استطلاعات الرأي في ولاية إلينوي؛ تُظهر تقارب السباق بين "ترامب" و"هيلي"، بعد إعادة توزيع أنصار حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي - الذي انسحب من السباق الأسبوع الماضي.