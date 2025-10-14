9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ منتصف الليل و طواقم الإنقاذ تنتشل 250 جثماناً منذ وقف العدوان

أعلنت مصادر صحية في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ منتصف الليل وحتى ظهر اليوم الثلاثاء بلغت تسعة شهداء.
وأوضحت المصادر، وفق ما نقلته وكالة "وفا"، أن ستة من الشهداء نُقلوا إلى مستشفى المعمداني، وثلاثة إلى مستشفى ناصر، فيما لم تُسجل أي حالات في مستشفيات الشفاء والأقصى والعودة.
وأضافت المصادر أن من بين الشهداء سبعة استُشهدوا اليوم واثنين متأثرين بجراح سابقة.
وأشارت إلى أن طواقم الإنقاذ انتشلت منذ وقف العدوان أكثر من 250 جثماناً، بعضها كان في الشوارع، وسط عجز كبير في المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام، بينما لا يزال أكثر من عشرة آلاف شخص تحت الأنقاض.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن جاهزية طواقمها الطبية ولجنة إدارة جثامين الشهداء لاستلام الجثامين المتوقع الإفراج عنها من قبل سلطات الاحتلال. وأكدت أن فرق الطب الشرعي والإسعاف والتمريض والفنيين في حالة استعداد تام لإتمام عمليات الاستلام والفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الشهداء بما يليق بقدسية الموقف وكرامة الشهداء الأبرار.
وشددت الوزارة على أن كوادرها تواصل أداء واجبها الإنساني والمهني رغم الظروف الصعبة ونقص الإمكانات، وفاءً لرسالتها في حفظ كرامة الإنسان حياً وشهيداً.