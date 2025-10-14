9 شهداء وصلوا إلى مستشفيات غزة منذ منتصف الليل و طواقم الإنقاذ تنتشل 250 جثماناً منذ وقف العدوان

وأشارت إلى أن طواقم الإنقاذ انتشلت منذ وقف العدوان أكثر من 250 جثماناً، بعضها كان في الشوارع، وسط عجز كبير في المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام، بينما لا يزال أكثر من عشرة آلاف شخص تحت الأنقاض.