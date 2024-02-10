"بوسي علم إسرائيل".. وقائع الذل والرفض والاعتقال ترويها "تمام": "أهلي بيفكروني شهيدة"

وفي التفاصيل، قالت "الأسود" عن كيفية اعتقالها، في فيديو ‏نشره المركز الفلسطيني للإعلام: "اعتُقلت في 14 ديسمبر 2024 من مكان الإيواء وهي مدرسة عمرو بن العاض؛ حيث اقتحم الجنود المدرسة وجرفوا سورها بالجرافات والدبابات، وكنت حينها أراقب المكان من خرمٍ صغيرٍ في المدرسة، فوجدتهم دخلوا البيوت وصاروا يفجّرونها، وكان صراخ النساء من البيوت قوياً، وكان الموقف مرعباً".