طائرات الاحتلال تحلّق فوق طواقم الدفاع المدني شمال غزة وتحذّرها من التحرك

أُصيب عددٌ من أفراد طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، جرّاء استهدافهم بصاروخ أطلقتْه طائرة إسرائيلية مسيّرة في محافظة شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات "كواد كابتر" إسرائيلية تحلّق فوق مواقع تمركز فرق الدفاع المدني والمسعفين والخدمات الطبية في المنطقة.
وفي تطور آخر أصدر الجيشُ الإسرائيلي تحذيرًا لطواقم الدفاع المدني والمسعفين، مطالبًا إيّاهم بترك مركباتهم في أماكنها وعدم التحرك، والتوجه نحو نقطة الجيش قرب المستشفى الإندونيسي، محذرًا من استخدام مركباتهم خلال الساعات المقبلة؛ وفق "روسيا اليوم".