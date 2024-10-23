طائرات الاحتلال تحلّق فوق طواقم الدفاع المدني شمال غزة وتحذّرها من التحرك

وفي تطور آخر أصدر الجيشُ الإسرائيلي تحذيرًا لطواقم الدفاع المدني والمسعفين، مطالبًا إيّاهم بترك مركباتهم في أماكنها وعدم التحرك، والتوجه نحو نقطة الجيش قرب المستشفى الإندونيسي، محذرًا من استخدام مركباتهم خلال الساعات المقبلة؛ وفق "روسيا اليوم".