تقرير أممي: الحرب في غزة تمحو نتائج 69 عامًا من التنمية

ويفصل التقرير سيناريو التعافي المبكر غير المقيد؛ حيث يتم فيه رفع القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين، وإعادة أموال المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم 280 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية سنويًّا، إضافة إلى 290 مليون دولار سنويًّا لجهود التعافي، وهو نهج يشمل تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة بسرعة، ولكن بطريقة تدعم الاعتماد على الذات والحد تدريجيًّا من الاعتماد الكامل على الإغاثة، ومن ثم وضع أساس التعافي المستدام؛ مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 1% سنويًّا، وعودة التنمية إلى المسار الصحيح، وخفض معدلات البطالة إلى 26%.