إسرائيل تبحث توسيع صفقة تبادُل الأسرى مع "حماس" مقابل هدنة ومساعدات

ذكرت "القناة الـ12" الإسرائيلية اليوم الأحد أن إسرائيل تبحث مقترحًا، قد يشمل حزمة إنسانية كبيرة، وتطالب فيه بالإفراج عن النساء المتبقيات في الحجز لدى "حماس" والمرضى والجرحى وكبار السن، مقابل إطلاق سراح أوسع لأسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. كما يشمل المقترح وقفا لإطلاق النار مؤقتًا، وإدخال مساعدات لقطاع غزة.