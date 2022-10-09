مصر واليونان ترفضان اتفاق تركيا مع "الدبيبة" للتنقيب عن النفط الليبي

أجمع وزيرا خارجية مصر واليونان، اليوم "الأحد"، على رفض الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الليبية المقالة من البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.