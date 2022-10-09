مصر واليونان ترفضان اتفاق تركيا مع "الدبيبة" للتنقيب عن النفط الليبي

أجمع وزيرا خارجية مصر واليونان، اليوم "الأحد"، على رفض الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الليبية المقالة من البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التزام بلاده بالحفاظ على أمن الطاقة في العالم؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال "شكري" خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة: "نؤكد التزامنا واليونان بالاتفاق الموقّع بين البلدين بشأن الحدود البحرية وأمن الطاقة في شرق المتوسط".
وأضاف: "ناقشنا مع الجانب اليوناني مجمل الأوضاع على الساحة الدولية وكيفية مواجهة التحدّيات الناجمة عن الوضع الاقتصادي الصعب".
من ناحيته ذكر وزير الخارجية اليوناني أنّ الاتفاق الذي عُقد بين الحكومة الليبية وتركيا، هو أحد الإجراءات التي تهدّد استقرار المنطقة، وهذا الأمر يجب مناقشته بشكل موسع.
وحذّر من أنّ تركيا تمارس ضغوطًا على القوى السياسية في ليبيا.