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تونس.. التحقيق مع "الغنوشي" في اشتباه بغسل أموال
حزبه يعتبر استجوابه "حيلة سياسية"
وصل زعيم حزب حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي إلى قاعة محكمة في تونس العاصمة اليوم (الثلاثاء)، لاستجوابه في تحقيق بشأن غسل أموال، وهو تحقيق يصفه الحزب بأنه "حيلة سياسية".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول قضائي أن "القاضي سيحقق مع الغنوشي بشأن ما يشتبه في أنه غسل أموال فيما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية مرتبطة بحزب النهضة".
من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري التحقيق معه كذلك في صلته بالإرهاب.
ووقف عشرات من أنصار "الغنوشي" يحتجون خارج المحكمة على الرغم من الوجود الكثيف لقوات الشرطة لتأمين إدلائه بشهادته في جلسة تمهيدية أمام قاضي تحقيقات.
وتأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد لاستفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضها حزب النهضة وغيره من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.