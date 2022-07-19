تونس.. التحقيق مع "الغنوشي" في اشتباه بغسل أموال

ونقلت "رويترز" عن مسؤول قضائي أن "القاضي سيحقق مع الغنوشي بشأن ما يشتبه في أنه غسل أموال فيما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية مرتبطة بحزب النهضة".