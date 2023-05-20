تقرير: إسرائيل اعترفت لواشنطن بمسؤوليتها عن مقتل شيرين أبو عاقلة

ونقلت القناة عن مصدرٍ اطلع على هذا الاعتراف، قوله إن "المسؤول الإسرائيلي قال إن قتل شيرين كان خطأ، لكنه أصرَّ على أن إسرائيل لن تعلن أو تعترف بذلك رسمياً".