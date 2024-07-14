"محاولة قتله جعلته محاربًا يخاطر بحياته لأجل أمريكا".. هل يستعيد "ترامب" الرئاسة؟

إن التهديد المستمر بالموت العنيف هو نوع من المخاطر المهنية لقادة أمريكا، وقد استسلم له أربعة رؤساء أثناء وجودهم في مناصبهم، ومع ذلك لا يمكن إنكار أن هذا الحادث سيؤثر بشكل كبير على سباق الرئاسة هذا العام؛ فلقد بنى "ترامب" حملته على فكرة أن الجميع يتآمرون ضده، وقد اتهم المدعين العامين الفيدراليين والقضاة ومسؤولي الانتخابات والسياسيين المنافسين والصحفيين جميعًا بمحاولة إسقاط حملته، ومنعه من العودة إلى البيت الأبيض، وطعن في العديد من هذه الادعاءات عن حق، ولكن بعد الحادث في بنسلفانيا حتى أسوأ أعداء "ترامب" لا يمكنهم إنكار أن هناك من يفضلون رؤيته ميتًا بدلاً من إعادة انتخابه.