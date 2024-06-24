مفوض "الأونروا" يحذر من أن تفشي النهب والتهريب يعرقل إيصال المساعدات في غزة

من جهتها، أفادت "الأونروا"، بأنه في ظل صعوبات لإدخال المساعدات إلى القطاع، إذ إن معبر كرم أبو سالم هو الوحيد المفتوح حاليًا بين إسرائيل وغزة، بلغ الجوع مستوى كارثيًا في القطاع.