اتهموه بسرقة الديمقراطية.. آلاف يحتجون على ماكرون بعد تعيين بارنييه رئيسًا للوزراء

ودعا زعماء أحزاب تيار اليسار ونقابات وهيئات طلابية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة السبت قبل اتخاذ تحركات جديدة؛ بما في ذلك إضرابات محتملة في الأول من أكتوبر، ردًّا على تعيين بارنييه الذي حل حزب الجمهوريين، والذي ينتمي إليه خامسًا في البرلمان بأقل من 50 مقعدًا.