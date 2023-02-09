"السيسي": مصر تقدر علاقاتها مع السعودية والأشقاء في الدول العربية وترفض الإساءة إليهم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، أن مصر تُقدر دوماً علاقتها مع السعودية والأشقاء في الدول العربية، ولا تنسى وقوفهم إلى جانبها، مشدداً على ضرورة عدم توجيه الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة.
وقال "السيسي" في مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات: وأضاف: "إنه من غير اللائق ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى بعض المقالات التي تتناول علاقاتنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو أية دولة أخرى".
ولفت إلى أن مصر حريصة على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع، وسياستها تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع في الداخل والخارج.
وخاطب وسائل الإعلام المصرية والمدونين بالقول: "إن كل ما يُكتب يجب أن يستهدف تحسين ودعم العلاقات بين مصر والأشقاء وليس العكس"، مبيناً أنه "في حال وجود تصريح سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وفي حال لم يتم صدور تصريح رسمي، فإن ذلك يعني أن الأمور تسير بشكل طبيعي وجيد، ويجب مراعاة تلك الجوانب في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
وتساءل الرئيس المصري: "هل سنسير وراء بعض المواقع المغرضة، التي ترغب في إحداث فتنة بيننا وبين الأشقاء؟"، داعياً إلى عدم الانسياق وراء المواقع الإلكترونية التي تقصد الفتنة.