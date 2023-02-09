"السيسي": مصر تقدر علاقاتها مع السعودية والأشقاء في الدول العربية وترفض الإساءة إليهم

وقال "السيسي" في مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات: وأضاف: "إنه من غير اللائق ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى بعض المقالات التي تتناول علاقاتنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو أية دولة أخرى".