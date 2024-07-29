أهالي مجدل شمس يطردون "نتنياهو".. "لا مرحبًا بك" و"اذهب من هنا"
طرد أهالي مجدل شمس في الجولان السوري المحتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته لتفقد موقع سقوط الصاروخ الذي أدى إلى مقتل 12 شخصًا، والذي حمّلت "إسرائيل" مسؤوليته إلى "حزب الله".
وفي الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُسمع ملتقط الفيديو وهو يتحدث بالعربية، مؤكدًا أن الأهالي طردوا نتنياهو وصرخوا في وجهه بعبارات "لا مرحبا بك" و"اذهب من هنا بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".
يأتي هذا فيما واجه الوزراء الذين وصلوا إلى مجدل شمس، أمس، العديد من الإهانات من أهالي القرية، حيث طلب بعضهم من الوزراء الامتناع عن الكلام.
في غضون ذلك قال أحد الحاضرين في مكان الحادث في وجّه الوزير نير بركات: "يجب على أطفالنا أن يلعبوا كرة القدم بسلام.. أنا في الاحتياط منذ عشرة أشهر.. قلوبنا ممزقة هنا".
وصرخ سكان آخرون حضروا الجنازة في وجه الوزير بتسلئيل سموتريش: "لا نريدك في مرتفعات الجولان.. اخرج من هنا! أنت قاتل!"، كما أطلق أهالي مجدل شمس صيحات استهجان قائلين إن "وزراء حكومة نتنياهو جاءوا للرقص على دماء أطفالنا".