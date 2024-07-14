الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وإنهاء الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.