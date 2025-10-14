"ترامب": "حماس" وافقت على نزع السلاح.. وإذا لم تلتزم فسيُنتزع بالقوة

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تصريحات مثيرة بشأن حركة حماس، مؤكدًا أنه طالبها رسميًا بالتخلي عن سلاحها، وأن الحركة وافقت على ذلك، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستتدخل إذا لم يتم الالتزام.
وقال ترامب في تصريحات نقلتها RT: "تحدثت إلى حركة حماس وأبلغتني أنها ستتخلى عن السلاح"، مضيفًا: "نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة، وربما بعنف، إنهم يعرفون أنني لا ألعب الألعاب".
وردًا على سؤال حول موعد تنفيذ نزع السلاح، أجاب: "كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل".
وفي تعليق أثار الجدل، أشار ترامب إلى أن "حركة حماس تمكنت من القضاء على عصابتين سيئتين للغاية قامتا بقتل عدد من أفراد العصابة.. لم يزعجني ذلك كثيرًا، لا بأس، لا يختلف الأمر عن البلدان الأخرى"، على حد تعبيره.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق أن واشنطن تدرك أن حماس "تعيد تسليح نفسها" لضبط الوضع في غزة، قائلًا: "منحناهم الموافقة لفترة من الوقت".
وأضاف أن الولايات المتحدة توكل إلى حماس "مراقبة ألا تكون هناك جرائم كبرى أو مشاكل أمنية في المناطق التي دُمّرت فعليًا".
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، أن الأجهزة الأمنية اشتبكت مع مليشيا مسلحة قتلت نازحين أثناء عودتهم من الجنوب، وأكدت محاصرتها وتفكيكها.
كما فتحت الوزارة باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل، لتسوية أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن بعض تلك الجماعات استغلت الفوضى خلال الحرب لارتكاب انتهاكات بحق المواطنين والمساعدات.
وأعلنت لاحقًا مصادر أمنية فلسطينية، أن الأجهزة الأمنية سيطرت بالكامل على المليشيا المسلحة وتقوم بعمليات تمشيط واسعة في مواقع تواجدها داخل مدينة غزة.