"ترامب": "حماس" وافقت على نزع السلاح.. وإذا لم تلتزم فسيُنتزع بالقوة

وفي تعليق أثار الجدل، أشار ترامب إلى أن "حركة حماس تمكنت من القضاء على عصابتين سيئتين للغاية قامتا بقتل عدد من أفراد العصابة.. لم يزعجني ذلك كثيرًا، لا بأس، لا يختلف الأمر عن البلدان الأخرى"، على حد تعبيره.