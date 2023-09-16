الجيش الروسي ينفي خروجه من أندرييفكا الأوكرانية على الجبهة الشرقية

أكد الجيش الروسي السبت، أن قواته ما زالت في بلدة أندرييفكا الأوكرانية، جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، بعدما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية إخراجها منها الجمعة.