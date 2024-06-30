أمين الجامعة العربية يؤكد الحرص على الوقوف بجوار الصومال في مواجهة أي تحديات تهدد سيادته

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة على الوقوف بجوار الصومال في مواجهة أي ضغوط أو تحديات تهدد سيادته ووحدة أراضيه.
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع وزير خارجية الصومال الفيدرالية أحمد معلم فقي، بمقر جامعة الدول العربية؛ لبحث تطورات الوضع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.
وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم، بأن الأمين العام للجامعة العربية شدد خلال اللقاء على دعم الجامعة لكافة جهود الحكومة الفيدرالية في تعزيز وتفعيل الحوار الوطني لتحقيق مصالح وتطلعات الشعب الصومالي.