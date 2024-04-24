"السيسي": أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح ستؤدي لتداعيات كارثية

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، من أن أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، ستسفر عن تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وعلى السلم والأمن الإقليميين، مطالباً بوقف الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة.