"السيسي": أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح ستؤدي لتداعيات كارثية

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، من أن أي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، ستسفر عن تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وعلى السلم والأمن الإقليميين، مطالباً بوقف الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة.
ودعا "السيسي" خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.
وأوضحت الرئاسة أن الجانبين توافقا على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كافة مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها.
وأضافت أن الطرفين اتفقا على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل الدولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلام في المنطقة.