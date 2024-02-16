سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية.. الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطويره وموسكو تنفي

وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها ستتواصل مع موسكو بشأن هذا السلاح، وذلك غداة تحذير أعضاءٍ في الكونغرس من تهديدٍ لم يكشفوا تفاصيله، لكنهم قالوا إنه يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.