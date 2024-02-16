سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية.. الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطويره وموسكو تنفي

أكّد البيت الأبيض أن روسيا تعمل على تطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية، وهو أمرٌ يثير قلق الولايات المتحدة، لكنه لا يشكل -وفقاً لها- تهديداً مباشراً على الأرض.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها ستتواصل مع موسكو بشأن هذا السلاح، وذلك غداة تحذير أعضاءٍ في الكونغرس من تهديدٍ لم يكشفوا تفاصيله، لكنهم قالوا إنه يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.
من جهتها، نفت موسكو في وقتٍ سابقٍ هذه الاتهامات و”التي لا أساس لها من الصحة”، ووصفتها بأنها حيلة من البيت الأبيض لمحاولة تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات تشهد تعطيلاً في الكونغرس بسبب تباين بين الإدارة الديمقراطية والجمهوريين.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي؛ للصحافيين “أستطيع أن أؤكد أن الأمر يتعلق بقدرة مضادة للأقمار الاصطناعية طوّرتها روسيا”، لكنه أضاف أنه “لا يوجد تهديدٌ فوري لسلامة أيّ شخص”.
وتابع “هذه ليست قدرة نشطة تم نشرها. ورغم أن سعي روسيا للحصول على هذه القدرة بالذات أمرٌ مثيرٌ للقلق، إلا أنه لا يوجد تهديدٌ مباشرٌ لسلامة أي شخص”.
وأكّد كيربي؛ أن السلاح الروسي “متمركزٌ في الفضاء”، لكنه لم يعلق على تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية تفيد بأنه إما قادر على حمل أسلحة نووية أو يعمل بالطاقة النووية.
غير أنه قال إنه ينتهك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي صادقت عليها روسيا والولايات المتحدة وتحظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء.
وأضاف، أن السلاح يمكن أن يشكل خطراً مميتاً على رواد الفضاء في مدارٍ منخفضٍ، إلى جانب احتمال تعطيل الأقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية الحيوية.
وأوضح “نحن لا نتحدث عن سلاحٍ يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبُّب في دمارٍ مادي هنا على الأرض”.