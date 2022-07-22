موسكو وكييف توقّعان اليوم اتفاقاً في تركيا لحل أزمة الحبوب الأوكرانية

وفي أول رد فعل لواشنطن، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، بالاتفاق المبدئي حول صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكنها قالت إنها تركز على تحميل روسيا المسؤولية عن تنفيذ الاتفاق.