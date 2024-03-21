مؤسسات حقوقية توثق قتل الاحتلال لـ200 فلسطيني داخل مستشفى الشفاء بغزة

وثقت مؤسسات حقوقية، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 200 فلسطيني، إثر عملية اقتحامها المستمرة لليوم الخامس على التوالي، لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، من خلال إطلاق القذائف والصواريخ والرصاص بشكل مكثف صوب مئات الجرحى والمرضى والنازحين الذين كانوا يتواجدون داخل المستشفى.
وتفصيلاً، أكدت المؤسسات الحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات الأطباء والمرضى والنازحين الذين كانوا داخل مستشفى الشفاء الذي انقطعت الاتصالات بكافة طواقمه في ظل الحصار والقصف الإسرائيلي على المستشفى لليوم الخامس على التوالي.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال تعمد قتل 13 جريحاً ومريضاً داخل مستشفى الشفاء خلال عملية اقتحامه من خلال قطع الدواء والأكسجين عن المرضى، ومنع الأطباء من تقديم الرعاية لهم.