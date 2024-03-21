مؤسسات حقوقية توثق قتل الاحتلال لـ200 فلسطيني داخل مستشفى الشفاء بغزة

وثقت مؤسسات حقوقية، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 200 فلسطيني، إثر عملية اقتحامها المستمرة لليوم الخامس على التوالي، لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، من خلال إطلاق القذائف والصواريخ والرصاص بشكل مكثف صوب مئات الجرحى والمرضى والنازحين الذين كانوا يتواجدون داخل المستشفى.