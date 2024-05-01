إعلام إسرائيلي يطالب بإقالة وزير المالية فورًا بعد تكراره الدعوة لـ"إبادة الفلسطينيين"

دعت صحيفةُ "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رئيسَ الوزراء "بنيامين نتنياهو" إلى إقالة وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" فورًا، ليدفع ثمن دعواته المتكررة إلى "إبادة" الفلسطينيين.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "يجب إقالة "سموتريتش" عضو المجلس الوزاري المصغر على الفور؛ بسبب تصريحاته الأخيرة".
وأضافت: "أن إقالة سموتريتش هي الطريقة التي ينبغي أن تتصرّف بها أيُّ دولة تُدار على النحو اللائق، وخاصة الدولة التي أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي ضدّها تدابير مؤقّتة تلزمها بالامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وبينها تدابير للتعامل مع التحريض على الإبادة الجماعية".
وتابعت "هآرتس": "لكن في إسرائيل نتنياهو يدعو زعيم اليمين المتطرف سموتريتش، علنًا، إلى الإبادة الجماعية، ولا يوجد شخص واحد في الحكومة مستعدّ للوقوف والقول: كفى.. إما المتطرفون الحقيرون أو نحن".
وكان "سموتريتش" قد ظهر في مقطع فيديو أمس قائلًا: "أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم"، داعيًا إلى تدميرٍ كامل لمدن رفح جنوب قطاع غزة، ودير البلح والنصيرات.