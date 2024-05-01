إعلام إسرائيلي يطالب بإقالة وزير المالية فورًا بعد تكراره الدعوة لـ"إبادة الفلسطينيين"

وأضافت: "أن إقالة سموتريتش هي الطريقة التي ينبغي أن تتصرّف بها أيُّ دولة تُدار على النحو اللائق، وخاصة الدولة التي أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي ضدّها تدابير مؤقّتة تلزمها بالامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وبينها تدابير للتعامل مع التحريض على الإبادة الجماعية".