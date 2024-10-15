ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42344 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 55 فلسطينيًّا استشهدوا، وأُصيب 329 بجروح مختلفة بعضها خطير، بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحقّ العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة، مؤكّدة وجودَ عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمّرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم؛ لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.