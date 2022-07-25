التونسيون يصوّتون على الدستور الجديد

يدلي التونسيون بأصواتهم اليوم (الاثنين) في استفتاء على دستور جديد، اقترحه الرئيس قيس سعيد.
وأفادت الهيئة المستقلة للانتخابات بأن نسبة المشاركة في الاستفتاء حتى الساعة الثامنة ونصف صباحاً بتوقيت غرينيتش بلغت 6.32 بالمئة، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهته، ذكر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن 564.753 ناخباً أدلوا بأصواتهم داخل تونس وهذا رقم هام ومشجع.
وأضاف "بوعسكر" أن نسبة المشاركة في انتخابات 2019، كانت في مستوى 1.6 في المائة في حدود الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينيتش، دون أن يحدد إذا كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.
ويجرى التصويت في ذكرى مرور عام على التحرك المفاجئ لـ"سعيد" ضد البرلمان المنتخب، عندما أطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.
ولم يتضح متى ستعلن النتائج بعد انتهاء التصويت في الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش، ولكن محللين يتوقعون التصويت بالموافقة مع إقبال منخفض، بسبب عدم وجود حماس يذكر على ما يبدو للتصويت بين معظم التونسيين ومقاطعة الأحزاب الرئيسية.
وبموجب قواعد "سعيد" للاستفتاء ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد، وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية، ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.