التونسيون يصوّتون على الدستور الجديد

وأضاف "بوعسكر" أن نسبة المشاركة في انتخابات 2019، كانت في مستوى 1.6 في المائة في حدود الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينيتش، دون أن يحدد إذا كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.