السيسي: حقوق أطفال فلسطين الشهداء ستظلّ سيفًا مسلطًا على ضمير الإنسانية

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال "السيسي" في كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة: إما مسار السلام أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد في قطاع غزة.
وأضاف: التاريخ سيتوقّف طويلًا أمام تلك الحرب ويسجّل مأساة كبرى عنوانها الانتقام وحصار شعب كامل والسعي لتهجيرهم واستيطان أراضيهم وسط عجز دولي.
وأردف الرئيس المصري: أطفال فلسطين الذين قُتلوا ويُتّموا، ومنهم عشرات الآلاف، ستظل حقوقهم سيفًا مسلطًا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة.
وتابع: لا نجد إرادة سياسية دولية راغبة في إنهاء الاحتلال وحلّ جذور الصراع عبر حل الدولتين.
وشدّد "السيسي" على أن مصر ستظلّ على موقفها الثابت فعلًا وقولًا لرفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أو تهجيرهم قسريًّا.
واتهم إسرائيل بأنها تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار، وقال: واهم من يتصور أن الحلول الأمنية أو العسكرية قادرة على تحقيق الأمن.
وأضاف الرئيس المصري: مصير المنطقة ومقدرات شعوب أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب، والنظام الدولي يتعرض لاختبار، وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين.