السيسي: حقوق أطفال فلسطين الشهداء ستظلّ سيفًا مسلطًا على ضمير الإنسانية

وأردف الرئيس المصري: أطفال فلسطين الذين قُتلوا ويُتّموا، ومنهم عشرات الآلاف، ستظل حقوقهم سيفًا مسلطًا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة.