بعد تبرير الضربات.. العراق تستدعي سفيرها من إيران وإدانة من أمريكا وفرنسا

وسبق ذلك صدور بيان عن وزارة الخارجية العراقية أدانت فيه بغداد اليوم الثلاثاء "العدوان" الإيراني على أربيل الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم "مقر تجسس" إسرائيلياً في إقليم كردستان العراق.