الدولار يتراجع.. "تصريحات أمريكية" تأخذ بيد اليورو إلى مستوى قياسي

وأدّت هذه التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون في أواخر الأسبوع الماضي، إلى تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدَيْن وشجعت المتداولين على الإقبال على مزيدٍ من المخاطر؛ ما أدّى إلى دعم الأسهم العالمية والعملات الأخرى، خاصة اليورو، بحسب "رويترز".