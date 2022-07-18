الدولار يتراجع.. "تصريحات أمريكية" تأخذ بيد اليورو إلى مستوى قياسي

ارتفع اليورو، اليوم، إلى أعلى مستوى في أسبوع، مستفيداً من تراجع الدولار، بعد أن أشار عددٌ من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، إلى أنهم لا يفضلون زيادة وتيرة رفع سعر الفائدة.
وأدّت هذه التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون في أواخر الأسبوع الماضي، إلى تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدَيْن وشجعت المتداولين على الإقبال على مزيدٍ من المخاطر؛ ما أدّى إلى دعم الأسهم العالمية والعملات الأخرى، خاصة اليورو، بحسب "رويترز".
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية، 1.8 % عن أعلى مستوياته في 20 عاماً المسجلة الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، انخفض بنسبة 0.35 % إلى 107.48، وارتفع اليورو، العنصر الرئيس في ذلك المؤشر، 0.5 % إلى 1.0149 دولار، بعد أن انخفض إلى ما دون مستوى التعادل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2002.