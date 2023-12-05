16248 قتيلاً بغزة.. وإسرائيل: بدأنا المرحلة الثالثة من العملية البرية

قالت حكومة حماس، اليوم الثلاثاء إن 16248 شخصاً في غزة لقوا مصرعهم منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، مؤكدة أنه لا مفاوضات أو تبادل الأسرى قبل وقف الحرب على غزة، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ المرحلة الثالثة من العملية البرية في غزة، وأنه سيطر على معاقل هامة لحماس في شمال غزة، ويستعد للمواصلة في الجنوب.