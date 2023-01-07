"حرب مقدسة.. روسيا تحاول إضفاء بُعد ديني على غزوها لأوكرانيا

وفي إشارة إلى أهمية البعد الروحي، الذي يحاول الكرملين إضفاءه على عمليته العسكرية في أوكرانيا؛ اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي في تمنياته بمناسبة رأس السنة، أن "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب روسيا".