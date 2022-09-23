تضم 15% من السكان.. انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية

في خطوة يعتقد مراقبون أنها ستؤدي إلى مرحلة جديدة من الحرب المندلعة منذ فبراير الماضي، انطلقت الجمعة، استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لها.
وستستمر الاستفتاءات حتى الـ27 من سبتمبر الجاري في مناطق: (لوغانسك، ودونيتسك، وخيرسون، وزاباروجيا).
وتبلغ مساحة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا 100 ألف كلم مربع؛ أي ما يشكل قرابة 20% من مجموع مساحة البلاد.
ويتراوح عدد سكان تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 ملايين نسمة، أي ما يقارب 15% من مجموع سكان أوكرانيا.
وقد قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس": إن أمر الاستفتاءات أثير في وقت سابق خلال برلمانات جمهوريتي لوغانسك ودوينتسك؛ حيث أقرّت بالإجماع قوانين الاستفتاء.
وفي "خيرسون" و"زاباروجيا"، قدّمت منظمات محلية طلبات إلى السلطات العسكرية بشأن عقد الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.
واستبق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاستفتاءات، بخطاب إعلان التعبئة العامة الجزئية، وقال إن بلاده تؤيد القرارات التي سيتخذها سكان المدن.
وشدد على أن الناطقين بالروسية خاصة في إقليم دونباس -حيث تقع منطقتا لوغانسك ودونيتسك- يتعرضون للاضطهاد من جانب كييف.
ويصف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتنكو، الموقف بالأمر "المدهش والمضحك".
وأوضح ميكيتنكو وفق "سكاي نيوز عربية"، "أن الآلاف من المواطنين الأوكران غادروا تلك المناطق الأوكرانية؛ وبالتأكيد فإن نتائج تلك الاستفتاءات المخطط لها مسبقًا ستكون مزيفة، كما حدثت في نفس استفتاءات جزيرة القرم قبل 8 أعوام".
ونوّه بأن الإسراع في ضم تلك المناطق لروسيا؛ يأتي كتصعيد ورد فعل على التقدم العسكري الأوكراني شرق البلاد، والذي أسفَرَ عن تحرير أكثر من 8000 كيلومتر مربع منذ مطلع سبتمبر الجاري من مناطق احتلتها روسيا.