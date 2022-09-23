تضم 15% من السكان.. انطلاق استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق أوكرانية

في خطوة يعتقد مراقبون أنها ستؤدي إلى مرحلة جديدة من الحرب المندلعة منذ فبراير الماضي، انطلقت الجمعة، استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لها.