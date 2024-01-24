العراق يحذر أمريكا من أن هجماتها على أراضيه تؤدي إلى التصعيد

حذر العراق، اليوم الأربعاء، من أن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع عسكرية في أراضيه تتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، وتؤدي إلى تصعيد غير مسؤول.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان عبر منصة "إكس"، أن العراق يتعامل مع هذه العمليات على أنها أفعال عدوانية تقوض سنوات من التعاون.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤوليته في دعم السلم والأمن، ومنع كل التجاوزات التي تهدد فعليًا استقرار العراق وسيادته.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن أمس أن القوات الأمريكية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردًا على هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في كل من العراق وسوريا.