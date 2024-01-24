العراق يحذر أمريكا من أن هجماتها على أراضيه تؤدي إلى التصعيد

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن أمس أن القوات الأمريكية استهدفت منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردًا على هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في كل من العراق وسوريا.