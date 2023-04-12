تجاوبًا مع مبادرة قيس سعيد.. سوريا تعيد فتح سفارتها بتونس

وأضاف البيان وفق "سانا": "حرصًا من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي؛ يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين؛ تكريسًا لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سوريا بتونس، وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما؛ لما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين".