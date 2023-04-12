العالم
تجاوبًا مع مبادرة قيس سعيد.. سوريا تعيد فتح سفارتها بتونس
حرصًا على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي
قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها، تجاوبًا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق.
وقال بيان سوري تونسي مشترك: "تجاوبًا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية؛ أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".
وأضاف البيان وفق "سانا": "حرصًا من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي؛ يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين؛ تكريسًا لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سوريا بتونس، وإعلاء لقيم التضامن والتآزر بينهما؛ لما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين".