الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس في غزة محاصر بالدبابات الإسرائيلية

قال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني مروان جيلاني، اليوم (الثلاثاء): "إن مستشفى القدس في قطاع غزة محاصر بالدبابات الإسرائيلية من جميع الجهات، مما يحول دون إجلاء الموجودين في المستشفى".
وأضاف "جيلاني" في مقطع مصور بثه الهلال الأحمر على "فيسبوك": "حاولنا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع العديد من الشركاء في الأمم المتحدة لإجلاء المرضى، وإجلاء الموجودين في مستشفى القدس، لكن دون جدوى لغاية الآن".
وبيّن أن خدمة الإسعاف ما زالت تعمل في مدينة غزة على الرغم من القصف والحصار، لكن هناك مناطق عدة في المدينة لا يمكن الوصول إليها.
وطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال الوقود إلى القطاع.