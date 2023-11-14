الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس في غزة محاصر بالدبابات الإسرائيلية

وأضاف "جيلاني" في مقطع مصور بثه الهلال الأحمر على "فيسبوك": "حاولنا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع العديد من الشركاء في الأمم المتحدة لإجلاء المرضى، وإجلاء الموجودين في مستشفى القدس، لكن دون جدوى لغاية الآن".