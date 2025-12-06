مقتل 5 باشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان بعد فشل محادثات السلام

في تطور جديد للتوترات الإقليمية، قُتل خمسة أشخاص على الأقل في تبادل كثيف لإطلاق النار بين القوات الباكستانية والأفغانية على الحدود بين البلدين، بحسب ما أفاد به مسؤولون من الجانبين.



الاشتباكات اندلعت في وقت متأخر من مساء الجمعة في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار الأفغانية، حيث اتهم المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، القوات الباكستانية بشن هجمات مباشرة على المنطقة.



وأكد نائب المتحدث، حمد الله فطرت، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن القصف الباكستاني أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم عضو في حركة طالبان.



من جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، مشرف زيدي، إن القوات الأفغانية هي من بدأت "إطلاق نار غير مبرر" على امتداد منطقة شامان الحدودية، مضيفًا أن "باكستان لا تزال في حالة تأهب تام وملتزمة بضمان وحدة أراضيها وسلامة مواطنيها".



وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع تقريبًا من انتهاء جولة جديدة من محادثات السلام بين البلدين في السعودية دون إحراز أي تقدم، رغم الاتفاق المبدئي على مواصلة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الهش.



وكانت المحادثات الأخيرة امتدادًا لسلسلة اجتماعات استضافتها كل من قطر وتركيا والسعودية، وهدفت إلى تهدئة التوتر في أعقاب اشتباكات حدودية دامية وقعت في أكتوبر الماضي.



وتتهم إسلام أباد مجموعات مسلحة متمركزة داخل الأراضي الأفغانية بتنفيذ هجمات إرهابية داخل باكستان، بما في ذلك عمليات انتحارية شارك فيها مواطنون أفغان، وهي اتهامات تنفيها كابول مؤكدة أنها غير مسؤولة عن الأمن داخل الأراضي الباكستانية.