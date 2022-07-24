روسيا تعترف بقصف ميناء أوديسا الأوكراني بعد ساعات من إبرام اتفاق الحبوب

وقالت ماريا زاخاروفا عبر "تليجرام": "إن صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة"، وذلك رداً على بيان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي ذكر أن هذه الضربات قوضت إمكانية حوار أو تفاهم مع موسكو، وفقاً لـ"الشرق".