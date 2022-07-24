روسيا تعترف بقصف ميناء أوديسا الأوكراني بعد ساعات من إبرام اتفاق الحبوب

اعترفت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الأحد)، بأن صواريخ روسية دمرت أمس بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية، رغم نفي روسيا مسؤوليتها عن قصف الميناء.
وقالت ماريا زاخاروفا عبر "تليجرام": "إن صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة"، وذلك رداً على بيان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي ذكر أن هذه الضربات قوضت إمكانية حوار أو تفاهم مع موسكو، وفقاً لـ"الشرق".
وقصفت روسيا الميناء بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا على شحن الحبوب الأوكرانية، لمنع الوقوع في أزمة حبوب عالمية.