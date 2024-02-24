مع دخول الصراع عامه الثالث.. ماذا حققت روسيا وأوكرانيا في الحرب؟

ورغم ضعف الموقف العسكري الحالي لأوكرانيا، قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم: "إن أوكرانيا ستنتصر على الظلام الروسي. وأنا مقتنع أن انتصارنا يكمن في الوحدة. وهذا سيحدث بالتأكيد؛ لأن النور دائمًا ينتصر على الظلام!"؛ في حين تَفَقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قواته في مناطق تحتلها في أوكرانيا، وقال للجنود في أحد مراكز القيادة: "اليوم، من حيث نسبة القوات، فإن الأفضلية لنا"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".