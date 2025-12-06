العدوان الإسرائيلي المتواصل يرفع حصيلة شهداء غزة إلى 70,354 منذ اندلاعه

ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى (70,354) شهيدًا، إضافة إلى (171,030) جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، وذلك بعد عامين من التصعيد المستمر الذي خلّف دمارًا واسعًا ومعاناة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.