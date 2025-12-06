العدوان الإسرائيلي المتواصل يرفع حصيلة شهداء غزة إلى 70,354 منذ اندلاعه

ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى (70,354) شهيدًا، إضافة إلى (171,030) جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، وذلك بعد عامين من التصعيد المستمر الذي خلّف دمارًا واسعًا ومعاناة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
وتتواصل عمليات انتشال جثامين الضحايا من تحت أنقاض المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من غزة، في وقت تعاني فيه الطواقم الطبية والإنقاذية من نقص حاد في المعدات والموارد الأساسية.
وفي سياق التطورات الميدانية، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول خمسة شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفيات القطاع، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي إلى 367 شهيدًا.