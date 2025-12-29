الأمم المتحدة: نزوح أكثر من عشرة آلاف شخص خلال ثلاثة أيام في السودان

كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من عشرة آلاف شخص في غضون ثلاثة أيام بولايات شمال دارفور وجنوب كردفان بالسودان، وسط استمرار المعارك.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من سبعة آلاف شخص فروا من مدن أم برو وكرنوي في شمال دارفور اللتين سيطرت عليهما قوات الدعم السريع قبل أيام.
وأضافت أنه في جنوب كردفان فر أكثر من ثلاثة آلاف شخص من مدينة كادوقلي التي تحاصرها قوات الدعم السريع.
وفي جنوب كردفان أيضًا، التهمت النيران 45 مأوى للنازحين بعد اشتعالها في منطقة أبو جبيهة.
وأكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 11 مليون شخص منذ بداية النزاع داخل السودان وخارجها، ويعيش جزء كبير منهم في مخيمات مكتظة أو مدن نائية تعاني من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.