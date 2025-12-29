الأمم المتحدة: نزوح أكثر من عشرة آلاف شخص خلال ثلاثة أيام في السودان

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من سبعة آلاف شخص فروا من مدن أم برو وكرنوي في شمال دارفور اللتين سيطرت عليهما قوات الدعم السريع قبل أيام.