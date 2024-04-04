التهديدات الروسية وشبح "ترامب" يخيمان على احتفال حلف "الناتو" بالذكرى الـ 75 لتأسيسه

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الولايات المتحدة اليوم (الخميس) إلى الوقوف بجانب أوروبا، تزامنًا مع الذكرى الـ 75 لتأسيس الحلف، الذي يواجه التهديدات الروسية، وشبح عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال ستولتنبرغ خلال مراسم أقيمت في مقر الحلف في بروكسل: "لا أؤمن بأمريكا وحيدة، كما لا أؤمن بأوروبا وحيدة.. أؤمن بأمريكا وأوروبا معًا في حلف شمال الأطلسي؛ لأنّنا أقوى وأكثر أمانًا معًا".
وأضاف بعدما عزفت فرقة تابعة للجيش البلجيكي نشيد "الناتو": "تحتاج أمريكا الشمالية أيضًا إلى أوروبا، وتملك الولايات المتحدة من خلال الناتو أصدقاء وحلفاء أكثر من أي قوة كبرى أخرى".
وأعاد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 إنعاش "الناتو"، فيما واجه أحد أخطر التحديات منذ خرج من رماد الحرب العالمية الثانية لمواجهة الاتحاد السوفياتي.
وعزز الحلف قواته في أنحاء شرق أوروبا، وبات يضم 32 عضوًا بعدما انضمّت كل من فنلندا والسويد إلى صفوفه، لكن بينما أعادت الحرب تركيز الناتو على عدوه التاريخي موسكو شرقًا، يثير تهديد آخر آتٍ من الغرب قلق الحلفاء من القوة الأبرز التي تقود الحلف وهي الولايات المتحدة.
يتمثّل هذا التهديد بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، علمًا بأنه قوّض معاهدة الدفاع الجماعي للحلف عبر التصريح بأنه سيشجّع روسيا على مهاجمة أي دولة منضوية في "الناتو" لا تنفق ما يكفي على الدفاع.