التهديدات الروسية وشبح "ترامب" يخيمان على احتفال حلف "الناتو" بالذكرى الـ 75 لتأسيسه

وعزز الحلف قواته في أنحاء شرق أوروبا، وبات يضم 32 عضوًا بعدما انضمّت كل من فنلندا والسويد إلى صفوفه، لكن بينما أعادت الحرب تركيز الناتو على عدوه التاريخي موسكو شرقًا، يثير تهديد آخر آتٍ من الغرب قلق الحلفاء من القوة الأبرز التي تقود الحلف وهي الولايات المتحدة.