العالم
"المقبرة والجحيم".. دعوة من "اليونيسيف" لإنهاء كابوس الحرب في غزة فوراً
"بيريز": لا كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرّض لها الأطفال من مجاعة
قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ريكاردو بيريز، إنه لا يجد كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرّض لها أطفال غزة من مجاعة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعا "بيريز"، إلى وضع حد للحرب لإنهاء الكابوس الذي يعيشه السكان، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وأضاف أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.
وكانت "يونيسيف" قد قالت في بيان سابق: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال. إنها جحيم حي للجميع"، وأضافت أن "أكثر من 80 % من الأطفال في غزة يعانون فقراً غذائياً حاداً".