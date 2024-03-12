"المقبرة والجحيم".. دعوة من "اليونيسيف" لإنهاء كابوس الحرب في غزة فوراً

وكانت "يونيسيف" قد قالت في بيان سابق: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال. إنها جحيم حي للجميع"، وأضافت أن "أكثر من 80 % من الأطفال في غزة يعانون فقراً غذائياً حاداً".