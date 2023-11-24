"السيسي" يؤكد ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، برئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، اللذان يزوران مصر حاليًا.
وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، وأهمية توفير أماكن آمنة في وسط وشمال وجنوب القطاع تسمح بإعاشة الأهالي الذين فقدوا منازلهم.
وأعرب الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن تقديره بمواقف رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا تجاه الأوضاع في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي لإدخال مساعدات إلى القطاع تكفي لإعاشة 2.3 مليون نسمة.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة مما يعكس مسؤولية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أهمية إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بقدر كاف وبشكل منتظم.
من جهته، قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو: إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم يجب أن يكون هو محور التركيز حاليًا بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مطالبًا إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنب الخسائر البشرية في غزة.