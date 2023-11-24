"السيسي" يؤكد ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية

من جهته، قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو: إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم يجب أن يكون هو محور التركيز حاليًا بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مطالبًا إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتجنب الخسائر البشرية في غزة.