الليلة الأعنف على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات للاحتلال

في القصف الذي يُعتبر الأعنف على الإطلاق منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي؛ استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برًّا وبحرًا وجوًّا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في القطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، عدة غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالًا.
وأفادت وكالة "وفا" للأنباء باستشهاد المصور الصحفي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.
وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على مخيم النصيرات؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات.
وشمالًا، استشهد وأصيب عشرات المواطنين في غارات للاحتلال استهدفت عددًا من منازل المواطنين في مخيم جباليا، وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة سالم قرب مسجد عماد عقل، ومنزل عائلة حمد.
وارتفع عدد شهداء قصف منزل عائلة أبو مسامح في بني سهيلا شرق خان يونس إلى 14، والجرحى إلى 13 على الأقل؛ حيث نقلوا إلى مستشفى ناصر الطبي؛ في الوقت الذي تُواصل فيه طواقم الدفاع المدني والإسعاف البحث عن مفقودين تحت الركام.
وفي السياق ذاته، واصلت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها العنيفة على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس منذ ساعات المساء، والتي كان آخرها استهداف ثلاثة منازل في بني سهيلا شرقًا؛ حيث نُقِل شهيد وطفلة مصابة إلى مستشفى ناصر؛ بينما أعاقت الغاراتُ الإسرائيلية حركةَ مركبات الإسعاف والدفاع المدني؛ مما أبقى على عشرات المواطنين تحت الركام.
وتواصلت غارات الاحتلال في شمال القطاع تحديدًا في بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا التي تم قصف مربع سكني كامل فيها؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.
وتُواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة في مناطق مختلفة من مدينة غزة قصفها للأحياء السكنية المأهولة، إضافة إلى إطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة متتالية على المحافظة الوسطى.
وفي رفح، كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت مبنى جمعية خيرية خلف المستشفى الكويتي؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في مركز لإيواء النازحين.
كما استُشهد أربعة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية، لمنزل عائلة أبو الروس بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
واستهدف الطيران الحربي أراضي زراعية غرب محافظة خان يونس وشمالها، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة.
واستهدف الاحتلال الليلة الماضية، مربعًا سكنيًّا كاملًا في مشروع بيت لاهيا، مدمرًا منازل لعائلات الكرد، والدواوسة، وشاهين، والعزامي، وسرداح، والعالول، والسكني، والهرش، وشلحة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مبنى بلدية القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسوته بالأرض.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتستهدف كل ما يتحرك في محيطه.
ولا يزال نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية محاصرين داخل المستشفى، وهناك 65 جثة ما زالت في المستشفى، ولم يتم التمكن من دفنها حتى اللحظة.
وأضافت الوكالة أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أبراجًا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة.
وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تضطر إلى نقل ما بين 6- 7 جرحى في كل سيارة إسعاف خلال عمليات الإجلاء؛ في ظل قصف متواصل يتعرض له المستشفى من كل الجهات.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية وعددًا من الكوادر الطبية خلال إجلائهم.
وفي حصيلة غير نهائية، استشهد في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من (14.530)، وأصيب نحو (35.000) آخرون.