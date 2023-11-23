الليلة الأعنف على غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات للاحتلال

في القصف الذي يُعتبر الأعنف على الإطلاق منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي؛ استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برًّا وبحرًا وجوًّا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في القطاع غزة.