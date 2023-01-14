في أول رد على شنق مواطنها.. بريطانيا: إعدام إيران لـ"أكبري" لن يمر دون عقاب

أدانت بريطانيا اليوم (السبت)، إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية "علي رضا أكبري"، الإيراني المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية؛ مؤكدة أن الإعدام لن يمر دون رد؛ وذلك في أول رد على إعدام "أكبري" الذي يحمل جنسيتها.
وذكر وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، أن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، لن يمر دون رد"؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على "تويتر": "هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران، وكان هذا عملًا قاسيًا وجبانًا نفّذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".