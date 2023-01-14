في أول رد على شنق مواطنها.. بريطانيا: إعدام إيران لـ"أكبري" لن يمر دون عقاب

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على "تويتر": "هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران، وكان هذا عملًا قاسيًا وجبانًا نفّذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".