هروب دواعش من سجن غويران.. والقوات السورية تفرض حظر تجول بالحسكة

وأدى الهجوم الذي كان يهدف "داعش" من خلاله إلى فتح أبواب سجن "غويران" أمام نزلائه الذين ينتمون للتنظيم، إلى خسارته لنحو 374 من عناصره. ويشمل هذا الرقم على حد سواء، عناصر التنظيم المهاجمين من خارج السجن وآخرين حاولوا الفرار منه.