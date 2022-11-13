"النفط مقابل الميزانية".. تداعيات "انتخابات الكونجرس" على قرارات "بادين" وأمريكا!

وأشار إلى أنه ربما يستجيب الرئيس بايدن لهذه الشروط من جانب الجمهوريين بالكونجرس؛ لأنه مما لا شك فيه أن هناك عدة صعوبات لدى الرئيس الأمريكي بالنسبة للوضع الاقتصادي داخليًّا وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية؛ فضلًا عن مشاكل عديدة عالمية وداخلية؛ ولذلك فربما يستجيب إلى حد ما لهذه الشروط من الجمهوريين بالكونجرس من خلال عملية نقاش وتفاوض.. وعمومًا فإن الرأي الأمريكي الراسخ يرى أن الجمهوريين سيراعون في موازنتهم ما يفيد الشارع وما يصب في مصلحتهم السياسية قبل التفكير في دعم أي مشروعات مناخية أو غيرها للرئيس بايدن.