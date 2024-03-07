"ترامب": سأعلق مباشرة على خطاب الاتحاد الذي سيلقيه "المحتال بايدن"

وأضاف وفق "روسيا اليوم": "سأقوم، في رد سريع، بتصحيح أي وجميع البيانات غير الدقيقة، خاصة فيما يتعلق بالحدود واستخدامه وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين، لملاحقة خصمه السياسي، أنا شيء لم يحدث من قبل في هذا البلد!".