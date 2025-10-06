أمريكيان وياباني يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2025 لاكتشافهم طريقة للتحكم الذاتي في الجهاز المناعي

وقد غيّر هذا الاكتشاف جذريًا النظرة العلمية لأسباب أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب اللويحي وداء السكري من النوع الأول. ففي عام 1995، حدد ساكاغوتشي نوعًا جديدًا من الخلايا المناعية يحمي الجسم من مهاجمة نفسه، بينما استند برونكو ورامسديل عام 2001 إلى هذا العمل لربط طفرة جين Foxp3 بزيادة خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية، مؤكدين أن هذا الجين يتحكم في الخلايا التائية التنظيمية.