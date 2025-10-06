أمريكيان وياباني يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2025 لاكتشافهم طريقة للتحكم الذاتي في الجهاز المناعي

في إنجاز علمي بارز يعزز فهم البشرية للجهاز المناعي، فاز ثلاثة علماء — الأمريكيان ماري إي. برونكو وفريد رامسديل، والياباني شيمون ساكاغوتشي — بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2025، تقديرًا لاكتشافهم آليات التحمل المناعي المحيطي، وهي الطريقة التي تمنع دفاعات الجسم من مهاجمة أنسجته الخاصة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مؤسسة نوبل في معهد كارولينسكا أعلنت منح الجائزة، التي تبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار أمريكي)، للعلماء الثلاثة الذين كشفوا كيف تعمل الخلايا التائية التنظيمية كـ"حراس أمن" يحافظون على التوازن المناعي في مواجهة التهديدات اليومية من الميكروبات المشابهة لخلايا الجسم.
وقد غيّر هذا الاكتشاف جذريًا النظرة العلمية لأسباب أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب اللويحي وداء السكري من النوع الأول. ففي عام 1995، حدد ساكاغوتشي نوعًا جديدًا من الخلايا المناعية يحمي الجسم من مهاجمة نفسه، بينما استند برونكو ورامسديل عام 2001 إلى هذا العمل لربط طفرة جين Foxp3 بزيادة خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية، مؤكدين أن هذا الجين يتحكم في الخلايا التائية التنظيمية.
وقال أولي كامبي، رئيس لجنة نوبل: "لقد كانت اكتشافاتهم حاسمة في فهمنا لكيفية عمل الجهاز المناعي، ولماذا لا يُصاب الجميع بأمراض مناعية ذاتية خطيرة."
وساهمت نتائج أبحاثهم في تطوير علاجات مناعية مبتكرة للسرطان وأمراض المناعة الذاتية وزراعة الأعضاء، إذ تخضع حاليًا العديد من هذه العلاجات لتجارب سريرية متقدمة. وتُعد هذه الجائزة أول إعلان ضمن جوائز نوبل لعام 2025، على أن يليها غدًا إعلان جائزة نوبل في الفيزياء، فيما يُقام حفل تسليم الجوائز في 10 ديسمبر بمدينة ستوكهولم تكريمًا لإرث ألفريد نوبل.