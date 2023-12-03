الإحصاء الفلسطيني : 700 مليون دولار خسائر الاقتصاد بغزة في الشهر الأول من الحرب

أكد مدير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين محمد قلالوة أن الحرب في غزة تسببت في إحداث خسائر تصل قيمتها إلى نحو 700 مليون دولار في القطاع خلال الشهر الأول من الحرب.
وفي التفاصيل، قال "قلالوة" إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت نحو 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.
وأضاف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الأحد، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى نحو 90 بالمئة، وارتفاع البطالة لنحو 65 بالمئة، لافتًا إلى أن نسبة التضخم بلغت نحو 12 بالمئة على السلع والخدمات.
وقال قلالوة إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة منذ عام 2007 بلغت نحو 35 مليار دولار دون احتساب آثار الحرب الحالية.