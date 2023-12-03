الإحصاء الفلسطيني : 700 مليون دولار خسائر الاقتصاد بغزة في الشهر الأول من الحرب

وأضاف في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الأحد، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.