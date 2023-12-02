"الموت المباشر خيرٌ من الإصابة".. مَشاهد طبية كارثية من غزة تحملها روايات مأساوية

من ناحيته، ينقل مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، ملامح المشهد داخل وحول المستشفى الواقع في جنوب مدينة خان يونس، وقريب من رفح، ويقول: "بعد استئناف الاعتداءات استقبلنا الكثير من الجرحى، واضطررنا لوضع بعضهم في مدارس قريبة من المستشفى، وأقمنا خيامًا بساحة المستشفى، وحاليًا نحن غير قادرين على تقديم الخدمات الطبية في حدها الأدنى لهذا الكم الهائل من الجرحى والمرضى، لا سيما بعد حصار وقصف مستشفيات الشمال، وإجبار الجرحى على النزوح إلى هنا".